Man overlijdt 59 jaar na schot aan schotwond

Een 77-jarige man overleed bijna zestig jaar nadat hij werd neergeschoten alsnog aan de kogel, die nog in zijn lichaam zat. De doodsoorzaak is dan ook moord, aldus de lijkschouwer in de Amerikaanse staat Florida.



John Henry Barrett werd in 1958 neergeschoten door een vriend van hem tijdens een ruzie. De kogel kwam terecht naast zijn ruggengraat. Hij raakte gedeeltelijk verlamd en had een stok nodig om te kunnen lopen.



In mei, bijna zestig jaar later, overleed hij aan een infectie die was veroorzaakt door de kogel, aldus de Palm Beach Post. De vriend die Barrett al die jaren geleden neerschoot, heeft daarvoor in de gevangenis gezeten.



Volgens een van zijn achterneven wilde Barrett absoluut niet worden behandeld als een gehandicapte. In 1974 zei de man zelf in een interview met de Miami Herald dat hij de kogel in zekere zin dankbaar was: doordat hij moeilijk liep, hoefde hij geen zwaar werk te doen als boerderijknecht. In plaats daarvan werd hij pastoor.



Moord na 59 jaar? Als die vriend al in de gevangenis zat, kan hij toch voor hetzelfde vergrijp niet weer in de gevangenis?

Ik zou die fabrikant van die kogels aanklagen.

Zover ik weet verjaard moord in Amerika niet... iig, in de meeste staten niet en zeker niet in Florida.

@allone : Hetzelfde vergrijp? Jij doelt op double jeopardy maar zitten voor het aanbrengen van lichamelijk letsel is natuurlijk wat anders dan moord/dood door schuld. Dat de twee met elkaar verbonden zijn is wel duidelijk en het lijkt mij ook wel dat zijn eerdere veroordeling invloed zal hebben op de moordzaak.Zover ik weet verjaard moord in Amerika niet... iig, in de meeste staten niet en zeker niet in Florida.

T S @allone : principieel gezien wel. Wellicht is het verjaard... althans hier in Nederland... maar dat is niet moeilijk... crime verjaard al na 5 dagen na het vergrijp...

Zijn vriend zal waarschijnlijk ook tegen de 80 zijn, nog een geluk dat dat sterven zo lang geduurd heeft @Jura6 : ja idd... dank jeZijn vriend zal waarschijnlijk ook tegen de 80 zijn, nog een geluk dat dat sterven zo lang geduurd heeft

