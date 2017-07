Politie moet aanstaande vader uit bed halen

De politie in Noord-Brabant had dinsdagochtend een niet-alledaags klusje.



In alle vroegte werd de politie in Bergen op Zoom gebeld met de vraag of ze naar een adres toe konden gaan om aldaar een aanstaande vader wakker te maken omdat hij de telefoon niet opnam en zijn partner nu echt met de bevalling zou gaan beginnen.



"We merkten dat het niet gemakkelijk was om een aanstaande vader in diepe slaap wakker te krijgen. Na aankloppen en nog wat harder kloppen lukte het toch", aldus de politie op Facebook.



De aanstaande vader kon onderweg naar zijn partner. De politie wenste de man en vrouw een voorspoedige bevalling en heel veel liefde en gezondheid toe.



Reacties

14-07-2017 16:44:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.944

OTindex: 55.212

Waarom was die knul niet bij zijn vriendin op dat moment?

14-07-2017 19:00:08 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.636

OTindex: 141

T S @Mamsie : Nacht dienst... zijn werk verplichte hem om te blijven... hij is de vader niet, maar na een cuckolding sessie is hij verplicht tot het verzorgen van de baby waar hij eigenlijk geen zin in heeft.... dacht dat de baby wel op hem zou wachten.... baby komt eerder dan geplant, te lang bij WMR gebleven en is in slaap gevallen...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: