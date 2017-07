Treinreizigers stoppen dronken machinist

Reizigers bij Aken vroegen zich zondag af waarom hun trein telkens zo abrupt stopte en vertrok. Het antwoord zat voorin: daar zat een stomdronken machinist.



De reizigers belden direct de politie. Die stelde vast dat de 30-jarige treinbestuurder veel te veel had gedronken.



De machinist bleek met een alcoholpromillage van 2 niet in staat verder naar Stolberg te rijden.



Het treinrijbewijs van de man is ingenomen en hij wordt vervolgd.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: