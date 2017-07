Ierse krant verwart Romelu Lukaku met Britse hiphopper op voorpagina

De Ierse krant The Herald pakt vandaag breed uit met de transfer van Romelu Lukaku naar Manchester United, inclusief een grote foto. Alleen is het geen kiekje van de voetbalspeler, maar wel van een bekende Britse hiphopper die goed op hem lijkt.

"Lukaku is ready for work" ("Lukaku is er klaar voor"): dat kopt The Herald vandaag in grote letters op de voorpagina over de transfer van de Belgische voetbalspeler naar Manchester United.



Bij het artikel publiceert de Ierse krant een foto van een zwarte man in een outfit met de kleuren en het logo van de Britse voetbalclub die Lukaku moet voorstellen. Alleen is het geen foto van hem, maar wel van Stormzy. Dat is een bekende Britse hiphopper die toevallig goed op hem lijkt en zelf een grote fan van Manchester United is.

Reacties

13-07-2017 13:33:33 venzje

(Alhoewel... toch niet: ik zou natuurlijk ook nooit op het idee komen om over hen te schrijven. ) Ik heb noch ooit van Lukaku gehoord, noch van Stormzy. Dus ik zou zo'n domme fout ook kunnen maken.(Alhoewel... toch niet: ik zou natuurlijk ook nooit op het idee komen om over hen te schrijven.

13-07-2017 13:45:40 allone

@venzje : en zou je het toch moeten, dan zou je het waarschijnlijk opzoeken

13-07-2017 14:59:11 Sjaak

Mijn dochter kwam deze week op Mallorca nog twee Nederlandse rappers tegen: F1rstman en Ronnie Flex. Ze hield ze goed uit elkaar, dus geen verwarring daar.

13-07-2017 16:06:02 GroteMop1983

Hmm, ze zijn allebei zwart en hebben allebei een baard. Voor de rest zie ik echt geen gelijkenis (of ligt dat aan mij)?

13-07-2017 16:38:50 HHWB

T S Of de krant is niet professioneel of de krant is niet professioneel...



Ik wilde weten of ik professioneel 2 keer achter elkaar goed zou kunnen schrijven....

