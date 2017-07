Bomen geven concert in Bergeijk

BERGEIJK - Ook bomen kunnen muziek maken. Kunstenaar Bert Barten gaat dit zaterdagavond 19 augustus in Bergeijk bewijzen tijdens het eerste concert door bomen in Nederland.De Amsterdamse theaterregisseur en componist geeft bomen letterlijk een stem door hun sapstromen en ademhaling om te zetten in muziek. Landschapspark Mien Ruys in Bergeijk is het toneel van de wereldpremière van het concert Talking Trees. De toegang is gratis.Barten gaat een twintig meter hoge, Bergeijkse boom behangen met sensoren. Zij meten onder meer de sapstromen, fotosynthese en vochtigheid. De vibraties uit de boom verplaatsen zich via lichtslangen naar het podium waar musici en een video-dj klaarstaan om de boom een stem te geven.De boom krijgt begeleiding van een ‘achtergrondkoor’ met soortgenoten uit Brazilië, Polen, België en China. In samenwerking met wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Gent verzamelde Barten een jaar lang digitale metingen van deze buitenlandse bomen. ,,In de natuur gaat alles langzaam”, licht hij toe. ,,Een boom ademt maar één keer per dag. Dus om tot een sfeervol concert te komen is hun geluid teruggebracht naar negentig minuten.”De kunstenaar wil mensen op een laagdrempelige manier weer in contact brengen met de natuur. ,,Bomen produceren trillingen die wij niet horen, maar die er wel zijn. Door die toegankelijk te maken voor ons gehoor ontstaat een nieuw soort bewustzijn bij mensen. Velen zijn ontroerd als ze merken dat ze onderdeel zijn van de natuur.”