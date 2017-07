Eiland met alleen mannen op de UNESCO lijst

In Japan is een eilandje dat zo ongelofelijk heilig is dat vrouwen er onder geen voorwaarde mogen komen. Mannen wel, op voorwaarde dat ze niets meenemen van het eiland, nog geen grassprietje. Bovendien moeten mannen zich na aankomst helemaal uitkleden en een reinigingsritueel ondergaan.Het eiland heet Okinoshima en is heilig vanwege de tempel van Munakata Taisha Okitsumiya. Het was van oudsher de plek waar aan de godin zegen werd afgesmeekt voor schepen en reizigers over zee.Japan heeft in mei voorgesteld om het eiland op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te plaatsen en dat is gelukt.De religieuze autoriteiten van het eiland hebben aangekondigd dat dit niets zal veranderen aan de regels. Ook als er meer toeristen willen komen zullen er alleen mannen welkom zijn en alleen als ze zich houden aan de oeroude regels.