Zeldzame papegaaiduiker opgedoken bij Egmond aan Zee

Een 'bijzonder moment' voor de Dierenambulance Noord-Kennemerland. Zij kregen de melding dat er een papegaaiduiker was gevonden aan de Nederlandse kust. "We zijn zeer onder de indruk van deze mooie en lieve vogel."Papegaaiduikers zijn erg zeldzaam in Nederland. Volgens de dierenambulance was de vogel verzwakt en vermagerd toen ze hem vonden. Nadat het beestje een 'goede nachtrust' heeft gehad, werd de vogel afgeleverd bij de veerdienst in Den Helder.Papegaaiduikers broeden normaal gesproken langs de Atlantische kusten van Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland en de Scandinavische. Als ze al opduiken in Nederland, is dat meestal in de maanden oktober, november of december.Op een filmpje van de dierenambulance is te zien hoe de papegaaiduiker door een hulpverleenster wordt vastgehouden. "Dit zijn van die bijzondere momenten die nooit vergeten gaan worden."