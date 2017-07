Stel bevrijd van wekker die 13 jaar lang in muur afging

Jerry en Sylvia Lynn kunnen 's avonds eindelijk rustig samen op de bank zitten. De wekker die dertien jaar geleden achter een muur viel en vervolgens iedere dag om 18.50 uur afging, is verwijderd.Het stel kwam eind vorige maand in het nieuws met hun bijzondere verhaal. Jerry wilde in 2004 een tv installeren. Hij wilde weten waar hij een gat moest boren en liet daarom de wekker aan een draad naar beneden zakken. De wekker zou even later afgaan en Jerry zou dan weten waar hij moest boren. Maar dat lukte niet. De wekker liet los, en maakte dertien jaar lang herrie.Tot nu dus. Enkele medewerkers van een installatiebedrijf kwamen te hulp. "Dit is de eerste keer dat ik een alarm moet verwijderen", zegt één van de medewerkers tegen CBS Pittsburgh. Jerry en Sylvia gooien de wekker zeker niet weg, maar geven hem nu een eervol plekje in het huis, in plaats van in de muur.