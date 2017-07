Inbreker verdrinkt puppys

Bij een inbraak in een huis in de Heelwijkstraat in Heesch zijn zaterdagnacht vier puppy's in een emmer met water verdronken. Dat meldt de politie in Oss op Facebook. Agenten deden de gruwelijke vondst in de tuin van het huis. De jonge hondjes waren drie weken oud.



De bewoonster van het huis hoorde rond half één gerommel op de benedenverdieping. "Ik hoorde mijn hond blaffen en dacht, deze blaf is niet gezond. Toen ik in mijn keuken stond hoorde ik mijn kraan lopen en dacht, dat is vreemd", vertelt ze. De bewoonster belde hierna de politie. De eigenaresse is kapot van het voorval. "Dit is echt een laffe, ziekelijke daad."



De inbrekers waren via de achterdeur naar binnengekomen door een hor kapot te snijden. De bewoonster zag al vrij snel dat vier van haar zes jonge hondjes waren verdwenen.



Buiten ontdekten agenten de emmer met de levenloze puppy's. De emmer was afgedekt met een doek. In de emmer hing een tuinslang waardoor het water in de emmer stroomde.



Waarom of wie dit gedaan heeft, weet de bewoonster niet. "Wat moet dit betekenen", vraag ze zich hardop af. "Waren de puppy's nou maar gestolen en leefden ze nog. Dan zou je denken dat het alleen om het geld gaat en dat zou misschien nog ergens te bevatten zijn."



Niet alleen de eigenaresse is van slag. Ook de moederhond is kapot van het verlies. "Ze is nog angstiger dan voorheen. Bij alles slaat ze aan." Voor de twee pups die nog in leven zijn, zijn de nodige maatregelen getroffen. "Die slapen samen met hun moeder vannacht in het huis waar ze goed afgesloten zitten."



De moederhond en haar puppy's sliepen eerst in de aanbouw van het huis. Dit was gedaan op advies van een gedragstherapeut. In de aanbouw zitten de honden rustiger en dat zou beter voor ze zijn.



De politie spreekt op Facebook van een 'laffe daad' en roept getuigen op zich te melden.

