Reclamebord weggehaald na betastingen

Shell haalt honderden reclameborden bij tankstations in MaleisiŽ weg. De oliemaatschappij neemt die maatregel omdat sommige mannen zich niet wisten te gedragen bij de levensgrote afbeelding van een vrouwelijke pompbediende.De bordkartonnen afbeeldingen stonden bij alle 950 tankstations van Shell in MaleisiŽ. Op Facebook en andere sociale media verschenen foto's waarop mannen het bord kusten, de hand van de vrouw vasthielden of zelfs haar borst of kruis betastten.Toen de foto's veel werden gedeeld op sociale media, besloot Shell de borden weg te halen. Volgens de oliemaatschappij gaan de "respectloze" handelingen in tegen de Maleisische cultuur en de eigen waarden van het bedrijf. Shell roept MaleisiŽrs op om de foto's niet meer te delen.De 25-jarige Shell-medewerkster die op de reclameborden staat, zegt in Maleisische media dat ze niet blij is met de foto's. "Ze maakten misschien een grapje, maar ik voel me vernederd."Een man die een foto verspreidde waarop hij het reclamebord zoende, heeft daar inmiddels spijt van. "Ik liet me meeslepen door mijn opwinding", zegt hij tegen een Maleisische site. Hij verontschuldigt zich tegenover de vrouw en haar familie.