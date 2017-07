Urn met as van stamgast uit Alkmaars cafe gestolen

Hij had een ereplekje in café 't Hartje in Alkmaar: de urn met de as van vroegere stamgast Bo. Maar de urn is gestolen.Zijn vrouw Jacqueline zag zondag dat de urn niet meer op zijn vaste plek stond, in een kistje hoog boven het dartbord. "Ik heb er nu maar een kaarsje bij gezet, anders lijkt het zo leeg. Echt verdrietig dat dit is gebeurd", zegt ze tegen NH Nieuws.Bo was dertig jaar lang vaste gast in het Alkmaarse café. "Hij was een rustige, lieve man. Hij trad niet vaak op de voorgrond", weet eigenaresse Liesbeth. Sinds Bo anderhalf jaar geleden overleed aan kanker, stond zijn as in het café. En daar hoort hij ook, vinden Jacqueline en Liesbeth.Ze hebben dan ook een duidelijke boodschap voor de dader. "Het grapje, als dat het is, heeft lang genoeg geduurd. Breng 'm alsjeblieft terug. Dan drinken we er een biertje op, zoals Bo zou hebben gewild."