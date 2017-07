Vaticaan wil niet aan de glutenvrije hosties

Glutenvrije hosties zijn in de Rooms-Katholieke Kerk niet toegestaan. Het Vaticaan heeft bisschoppen daar per brief aan herinnerd, nu glutenvrije hosties in supermarkten en op internet worden verkocht. Katholieken geloven dat de hostie verandert in het Lichaam van Christus en daarom aanbeden mag worden. De priester deelt ze tijdens de mis uit aan de gelovigen.



In de brief staat dat hosties die geen gluten bevatten verboden zijn. Hosties moeten ongedesemd zijn en uit zuiver tarwemeel bestaan. Het toevoegen van andere ingrediŽnten aan de hostie, zoals fruit, honing of suiker, noemt de kerk "ernstig misbruik".



Mensen die vanwege de ziekte coeliakie niet tegen gluten kunnen, mogen van de kerk een hostie eten die gemaakt is met minder gluten. Helemaal glutenvrij mag van de kerk niet. Een hostie die gemaakt is van genetisch gemodificeerd materiaal mag dan weer wel.



Ook de miswijn, een symbool voor het bloed van Jezus, moet een natuurlijk product zijn en mag niet gemengd worden met andere ingrediŽnten. Wel kan er toestemming worden gegeven voor het gebruik van most, het nog niet vergiste sap van vruchten.

Reacties

11-07-2017 09:34:20 venzje

Want zonder gluten werkt de toverspreuk niet meer?

11-07-2017 09:58:02 SamuiAxe

Quote:

"..Ook de miswijn, een symbool voor het bloed van Jezus, moet een natuurlijk product zijn en mag niet gemengd worden met andere ingrediënten.."



Euh, ik meende toch te weten dat met name de Katholieke kerk vaak water bij de wijn doet? Euh, ik meende toch te weten dat met name de Katholieke kerk vaak water bij de wijn doet?

11-07-2017 10:12:41 De Paus

S ernstig misbruik".

Ja, dat noemen wij nou misbruik.



Dacht u bij misbruik aan iets anders, dan? @ Quote: Het toevoegen van andere ingrediënten aan de hostie, zoals fruit, honing of suiker, noemt de kerk "".Ja, dat noemen wij nou misbruik.

11-07-2017 10:27:05 allone

) snap ik niet dat je hosties op internet en in supermarkten kunt kopen Waar liggen die; in de Albert Heijn naast het knäckebrood? Afgezien van dit Grote Gluten'probleem', (waar kunnen mensen zich druk om maken?) snap ik niet dat je hosties op internet en in supermarkten kunt kopenWaar liggen die; in de Albert Heijn naast het knäckebrood?

11-07-2017 10:56:55 venzje

.



Laatste edit 11-07-2017 10:59 @allone : Nee, tussen het meel en de vanillesuiker. Maar dan onder de soortnaam ouwel

11-07-2017 11:06:41 allone

"baksel van rijstzetmeel of aardappelzetmeel" : dan zou het geen probleem zijn, want in aardappelen zitten geen gluten @venzje : Ah, dank. Maar:: dan zou het geen probleem zijn, want in aardappelen zitten geen gluten

11-07-2017 11:23:29 venzje

@allone : Maar dát mag juist niet, want het lichaam van Christus is van tarwe.

11-07-2017 11:59:51 allone

@venzje :



waren er niet mensen die zijn gezicht in een aardappel hadden gezien? waren er niet mensen die zijn gezicht in een aardappel hadden gezien?

11-07-2017 13:01:00 venzje

@allone : Ik vind het al knap dat die weten hoe hij eruit heeft gezien.

