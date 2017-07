Tiener wint binnen een week twee maal hoofdprijs loterij

De kans om een hoofdprijs in een loterij te winnen is heel erg klein. Het is bijna ondenkbaar dat je twee maal zo'n prijs wint. Maar wie wint nou een grote prijs tweemaal in een week?Volgens een nieuwsbericht van juni van de CaliforniŽ-loterij kocht 19-jarige Rosa Dominguez twee loten van $ 5 in dezelfde week en beide loten gaven recht op een enorme prijs.Dominguez reed terug naar huis vanuit Arizona, toen ze besloot om een Power 5's kraslot te kopen bij een tankstation in San Luis Obispo County. Zij kraste het lot open en ontdekte dat ze de hoofdprijs van $ 555.555 had gewonnen."Ik was zo opgewonden dat ik bijna wilde huilen," vertelde Dominguez aan medewerkers van de loterij.Enkele dagen later kocht Dominguez een Lucky Fortune kraslot bij een tankstation in Greenfield, dat uiteindelijk $ 100.000 waard bleek te zijn.De extatische Dominguez haalde haar $ 655.555 op in het East Bay District Office in CaliforniŽ in Hayward. Ze vertelde de loterijmedewerkers dat ze van plan was om te gaan winkelen en een nieuwe auto te kopen.