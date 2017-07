Motorblok uit auto geslingerd na botsing

Een 24-jarige automobiliste uit Groenlo is zondagmorgen tegen een boom gebotst op de Haaksbergseweg ter hoogte van het kerkhof.De klap was zo heftig dat het volledige motorblok uit de auto geslingerd werd. Die belandde uiteindelijk aan de zijkant van de N18.De bestuurster is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van haar verwondingen zijn geen mededelingen gedaan.De auto raakte total loss en moest afgesleept worden.