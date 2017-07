Pasjessysteem voor zwembaden

Er is opnieuw discussie over het pasjessysteem in het De Mirandabad in Amsterdam-Zuid. Als je een duik wilt nemen, moet je je legitimeren en een eigen pasje laten maken. Op die manier wordt geprobeerd om lastige jongeren buiten te houden. Maar volgens de Commissie Persoonsgegevens gaat deze maatregel veel te ver.



Voor het pasje moet een foto gemaakt worden en dat is inmiddels al bij ruim 95.000 bezoekers gebeurd. Dat gebeurt sinds 2014, Toen was de overlast van jongeren zo uit de hand gelopen dat een passysteem is ingevoerd.



De Commissie Persoongegevens van de gemeente is niet blij met de pas. Volgens hen gaat zo voor tienduizenden mensen hun privacy verloren en moet het toch mogelijk zijn om 'anoniem te zwemmen'. Al lijken niet alle bezoekers die behoefte te delen. 'Ik zie daar niet echt het probleem van in eigenlijk. Ik vind het wel fijn dat ze weten wie het bad in gaan', zegt een bezoeker.



Het systeem heeft ook zeker nadelen. Zo kunnen de wachttijden voor entree behoorlijk oplopen en dat zo'n passysteem voor iedereen geldt, dus ook de 70-plussers.



Toch gaan zeven zwembaden in Den Haag de pasjes nu ook invoeren. Intussen onderzoekt wethouder van der Burg de toekomst van het pasjessysteem. Na de zomer wordt de uitkomst verwacht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: