Ook neanderthaler bracht bezoek aan tandarts

Neanderthalers gebruikten 130.000 jaar geleden al tandenstokers en verschillende andere methoden om hun gebit te verbeteren. Uit nieuw onderzoek naar oude vondsten blijkt dat de oermens verfijnder was dan eerder werd gedacht.De oermens gebruikte een tandenstoker om een kies te helpen doorkomen. Ook verhielp hij problemen met een tand die scheef stond. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Kansas naar resten van een neanderthaler die 130.000 jaar geleden leefde in Kroštie. In de kiezen werden verschillende groeven en butsen aangetroffen. Archeoloog en kenner op het gebied van neanderthalers Marcel Niekus is niet verrast over de nieuwe bevindingen van de onderzoekers. ,,De intelligentie van de oermens wordt vaak onderschat. We moeten neanderthalers niet zien als brute wilden."Onderzoekers hebben zich recentelijk opnieuw gebogen over resten van oermensen die decennia geleden werden gevonden. Uit dit nieuwe onderzoek bleek onder andere dat sommige Neanderthalers vegetarisch aten en dat zij sieraden maakten. Ook werd in 2016 bekend dat de oermensen slimme aanmaakblokjes gebruikten om vuur te maken.Volgens Niekus is de belangrijkste les die we uit het nieuwe onderzoek kunnen trekken dat het enorm zinvol is om met een frisse blik naar oude vondsten te kijken. ,,Die herbergen nog heel veel nieuwe informatie", aldus de archeoloog.