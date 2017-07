Zwaarlijvige vrouw stript in etalage uit protest tegen magere fotomodellen





Volgens shoppers in het winkelcentrum waar het opvallende incident plaatshad, stond de stripster zeker een kwartier achter de ramen voordat de politie ingreep. Menigeen, zo meldt Daily Mail vandaag, kon wel lachen om het protest van de volle vrouw die een platinablonde pruik van een pop op haar hoofd zette om haar identiteit een beetje te verbergen. Maar er waren ook mensen die schande spraken van haar actie in modezaak Dorothy Perkins. ,,Er waren ook kinderen in de buurt. Die hoeven dit niet te zien'', vertelde een ooggetuige. Wie de vrouw is, is onbekend.

Reacties

10-07-2017 09:48:50 allone

of dat geen averechtse werking heeft?

10-07-2017 09:49:06 venzje

Wat is dat toch met kinderen en bloot? Kinderen vallen echt niet om van een bloot mens hoor!



Ik heb het dan uitdrukkelijk niet over seksueel getinte dingen en dat was ook bij deze dame niet de insteek.



Wie mensen zonder kleren per definitie als iets seksueels ziet, heeft zelf een probleem.

10-07-2017 13:26:09 Haroldje

S En gelijk heeft ze!

10-07-2017 15:34:30 DrZiggy

S Achterlijk gedoe weer. Die vrouw is niet meer gewoon wat voller, die is wederom gewoon vet.

Misschien heeft ze geweldige redenen, waar ze niets aan kan doen, maar ze blijft vet.



En het is nergens voor nodig om dat aan te prijzen.

10-07-2017 16:20:40 De Paus

S Het is natuurlijk een gestoorde dikke vrouw, die haar eigen frustraties over haar dik-zijn hier letterlijk ten toon spreidt. Maar toch, ergens heeft ze wel een klein beetje gelijk. Die ene etalagepop is wel heel erg mager, dat lijkt mij niet gezond. Dat komt misschien ook wel een beetje omdat er kleding voor jonge meisjes mee wordt getoond. Maar dan nog vind ik die pop wel heel erg aan de magere kant.

