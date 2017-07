Met je flyboard vliegen over het water van de Rijn

WAGENINGEN - Flyboarden: in een paar minuten leer je vliegen over het water. Met die boodschap was Dave Bouwens, eigenaar van Flyboard Fantasy, vrijdag naar Wageningen gekomen om samen met zijn vriendin Brenda Brouwer geïnteresseerden de basisbeginselen bij te brengen.



,,In 2013 zag ik voor het eerst iemand op een flyboard staan’’, vertelt Bouwens op het strandje langs de Rijn in Wageningen. ,,Ik heb toen direct al het nodige materiaal aangeschaft. Zelf had ik voor aanschaf nog nooit op een flyboard gestaan, maar ik wist direct dat ik het leuk zou vinden. Ik moest het alleen nog even leren."



Demonstraties

Sindsdien geeft Bouwens in de zomermaanden demonstraties en probeert hij zo veel mogelijk andere mensen in contact te brengen met de watersport. ,,Het mooiste vindt ik dat eigenlijk iedereen blij het water uitkomt’’, zegt Bouwens. ,,Na 5 à 10 minuten kunnen de meeste mensen het al aardig. Dat maakt het ook zo leuk. Dat iedereen het vrij snel kan leren.’’



