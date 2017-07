Ruim twee miljoen aan boetes opgehaald dankzij cameras bij tunnel Rijksmuseum

De fietstunnel onder het Rijksmuseum blijkt een ware goudmijn voor de staat. Tussen november 2014 en januari 2017 zijn er zo'n 27.000 boetes uitgedeeld.De tunnel is namelijk verboden terrein voor snor- en bromscooters. Zij kregen eerst een boete van 90 euro, maar die is inmiddels verhoogd naar 95 euro. Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boetes. Uit een globale berekening blijkt dat er daar door het tunneltje zo'n 2,4 miljoen euro is binnengekomen.De gemeente heeft inmiddels geprobeerd met nieuwe bordjes de situatie duidelijker te maken, maar ook vandaag werden die veelvuldig genegeerd. AT5 zag vanochtend in anderhalf uur tijd vier scooters beboet worden.'Ik fiets er iedere ochtend doorheen op weg naar mijn werk, maar ik ga er nu doorheen met de scooter', vertelt een van hen. 'Zo leer ik wel.' Een ander: 'Ik rij hier eigenlijk nooit doorheen, dus het was eigenlijk een vraagteken om heel eerlijk te zijn. Maar te laat dus. Pech.'De exploitatie van de camera's bij het Rijksmuseum komt voor de rekening van de gemeente. De totale kosten zijn anderhalve ton per jaar. Vandaag werd duidelijk dat de fietstunnel onder het Centraal Station een soortgelijk camerasysteem krijgt. Ook daar is de boete voor scooterrijders 95 euro.