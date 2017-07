Stinkdier zet woonwijk op zijn kop door extreme stank

Een dood stinkdier heeft een deel van een woonwijk in Eindhoven in de stank gezet en de hulpdiensten flink wat werk bezorgd. De politie deed vandaag uitgebreid verslag van het opmerkelijke voorval, dat afgelopen zondag gebeurde.De stank was zo erg dat de politie assistentie inriep van de brandweer voor een meting. Daaruit bleek dat de chemische lucht dusdanig hoog was, dat er direct iets aan gedaan moest worden. De brandweer kwam later terug in speciale pakken om de tuin te besproeien met chloor, omdat de lucht anders nog dagen kon blijven hangen. Dat zou voor nog meer overlast voor de buurt zorgen.De man op het adres verklaarde dat hij die avond in zijn tuin aangevallen was door een stinkdier. Het stinkdier sproeide vanuit zijn klieren een vloeistof in het gezicht van de man en bleef hem aanvallen. Omdat de man veel last had van de vloeistof, probeerde hij het dier weg te krijgen met een voorwerp. Daarbij kwam het stinkdier om het leven. De man deed het dier in een emmer water om van de stank af te komen.Omdat de man het stinkdier had doodgemaakt kreeg hij een proces verbaal. De dierenpolitie onderzoekt de zaak nog verder. Dat meldt de politie op Facebook.Waar het stinkdier vandaan kwam is onbekend. De soort komt in Nederland niet in het wild voor, maar wordt soms wel als huisdier gehouden. Stinkdieren staan echter niet op de lijst van dieren die als huisdier zijn toegestaan.