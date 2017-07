Moeder geeft baby wangpiercing om statement te maken

Moeder Enedina Vance uit de Amerikaanse staat Ohio heeft een internetstorm veroorzaakt met een foto van haar dochtertje die een piercing in haar wangetje heeft. Een knap staaltje photoshop om een statement te maken."Ze ziet er schattig uit hè?", schreef Enedina bij de foto van haar gepiercete baby. "Ze zal me wel bedanken wanneer ze ouder is. Als ze het niet leuk vindt, kan ze de piercing altijd nog uitdoen. No big deal. Ik ben de ouder, zij is mijn kind. Ik doe wat ik wil. Ik neem al haar beslissingen tot ze 18 is. Ik heb haar gemaakt, ze is mijn eigendom! Ik heb van niemand toestemming nodig."De foto en haar woorden gingen als een lopend vuurtje het internet rond. "What the f*ck? Wie doet nu zoiets met een baby? Dit is gestoord", reageerden mensen. Enedina ontving zelfs doodsbedreigingen.Hoewel Enedina onder haar post #sarcasm toevoegde, hadden de meesten niet door dat het om een statement ging. Enedina wil met haar foto het gedrag van andere ouders aanklagen. In een tweede Facebookpost zegt ze: "Ik kan jullie niet meer dan gelijk geven. Maar waarom zijn oorpiercings en besnijdenissen dan zo populair?"Enedina snijdt hiermee een gevoelig onderwerp aan, want veel ouders geven hun kinderen al op jonge leeftijd oorbellen. En meer dan de helft van de jongens in de Verenigde Staten wordt besneden.