Haren baby staan rechtop jaar na blikseminslag

Toen haar hoogzwangere moeder vorig jaar door een bliksem werd getroffen, moest Kimberly Gordon met een spoedkeizersnede ter wereld gebracht worden. Een jaar na het drama ondervindt de baby nog steeds neurologische problemen en staan haar haartjes nog altijd rechtop. Dat bericht de lokale omroep KOAT-TV.De hoogzwangere Kendra en haar man Ian schuilden op 4 juli 2013 onder een boom toen een zware storm de Amerikaanse staat New Mexico teisterde. Beiden werden door de bliksem getroffen en naar het ziekenhuis gebracht waar artsen een spoedkeizersnede uitvoerden bij Kendra. Ze wisten toen niet of de baby het zou halen.Het feit dat de kleine Kimberly het drama overleefde, wordt door de dokters als een wonder bestempeld, al kampt de baby in haar eerste levensjaar met wat gezondeidsproblemen. Ze hield er neurologische problemen aan over, die haar voorlopig verhinderen om te kruipen of rechtop te zitten. Voeding moet met een sonde worden toegediend. Kimberly's moeder prijst zichzelf desondanks gelukkig. 'Ik ben ontzettend blij dat ze in leven gebleven is na de blikseminslag'.De ouders noemen hun kind soms gekscherend 'Flash Gordon' (naar een stripheld uit de jaren dertig) omwille van haar haartjes die nog steeds statisch geladen zijn en permanent omhoog blijven staan. Artsen weten niet wanneer Kimberley normaal zal kunnen eten of bewegen gezien de uitzonderlijke aard van het ongeval. Haar ouders wachten ondertussen geduldig af en hopen op een nieuw wonder.