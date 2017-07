Eerste kind zonder geslacht op zorgpas in Canada

'Gefeliciteerd! Is het een jongen of een meisje?' Deze vraag wil Kori Doty (nog) niet beantwoord hebben. De pasgeboren baby van Doty moet geslachtsloos geregistreerd staan.De BBC meldt dat een Canadees als eerste ouder ooit ervoor heeft gezorgd dat hun pas geboren kind officieel gezien geen geslacht heeft. De moeder, Kori Doty, identificeert zichzelf ook niet als man of vrouw en geeft de voorkeur aan het voornaamwoord “zij” (als in they, de engelse meervoudsvorm). Doty heeft tevens een advocaat in de arm genomen voor de geboorteakte. Hierop staat nog steeds het geslacht aangegeven en tot op heden hebben Canadese autoriteiten geweigerd dit te wijzigen. Het kind, Searyl Atli, is inmiddels acht maanden oud.Kori Doty wil dat het kind later zelf kan beslissen met welk geslacht het zich het meest comfortabel voelt. Op de zorgpas staat dan ook een U in plaats van een M of V. De U staat voor “onbekend” of “onbepaald”. Wat zich tussen de benen bevindt, moet volgens Doty niks te maken hebben met hoe iemand zich identificeert. Zij zeggen hier zelf veel last van te hebben gehad. ‘Bij mijn geboorte maakten artsen assumpties van wat ik wilde worden, op basis van mijn genitaliën. Deze verwachtingen hebben mij mijn hele leven achtervolgd,’ vertelt Doty CBC News.Wijs besluit?Het is nog de vraag of dit een goede beslissing is. Men houdt zich steeds meer bezig met de noodzaak van het vermelden van een geslacht op een identiteitsbewijs, en in bepaalde gevallen kan een geslachtsbepaling inderdaad onnodig en vervelend zijn. Een zorgpas zonder identiteit zou daarentegen problemen kunnen opleveren, bijvoorbeeld bij het krijgen van vergoeding voor bepaalde behandelingen of medicijnen. Je geslacht kan een cruciaal stukje informatie zijn voor artsen, gezien mannen en vrouwen andere gezondheidsrisico’s lopen. Ook zou het kind juist veel administratieve aanpassingen moeten doen, mocht het zichzelf toch willen identificeren met een (biologisch) geslacht. Interessant zal zijn hoe deze discussie zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen.Meer weten over Kori Doty? Zij hebben ook een eigen website