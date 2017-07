Ook mannen hebben biologische klok

Iedereen weet dat vrouwen maar tot een zekere leeftijd kinderen kunnen krijgen, maar van mannen denken we dat ze gerust tot hun zestigste kunnen wachten. Dat is niet zo, blijkt uit een groot onderzoek. Ook zij worden minder vruchtbaar naar mate de jaren vorderen.



Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Harvard. Ze bestudeerden bijna 19.000 ivf-cycli bij zo’n 8000 stellen. Daarbij keken ze naar de leeftijd van de man en de vrouw. Wat al bekend was klopte: naar mate vrouwen ouder worden hebben ze minder kans op een geslaagde ivf-poging, maar dat geldt ook voor mannen.



Als een vrouw jonger is dan 30 en haar man is tussen de 30 en 35 dan slaagt de ivf-behandeling in 73 procent van de gevallen. Is de man echter tussen de 40 en 42 jaar dan is die kans nog maar 46 procent. Vrouwen tussen de 35 en 40 hebben dan weer een hogere slagingskans als hun partner onder de dertig is. Het effect neemt af naar mate de vrouw ouder wordt, omdat haar eigen kans op een succesvolle ivf-poging dan ook afneemt.



Hoe het komt dat mannen minder vruchtbaar worden is onduidelijk. Onderzoeker Laura Dodge: “Bij gebrek aan een duidelijke oorzaak is het beste advies dat we kunnen geven: hou er een gezonde levensstijl op na.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: