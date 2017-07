Vegetarische boer stuurt koeien naar asiel

De Britse veeboer Jay Wilde is al jarenlang vegetariŽr. Hij erfde zes jaar geleden het veebedrijf van zijn vader en voelde zich verplicht de zaak verder te zetten. Maar zijn geweten heeft het pleit gewonnen: Jay stopt met runderen kweken die hij met pijn in het hart naar het slachthuis moet zien vertrekken. "Die koeien hebben gevoelens, dat zie ik in hun ogen. Je kan het zien als ze blij of triest zijn, ze voelen het als ze naar het slachthuis moeten."Wilde is een organische veeboer, maar tegelijk vegetariŽr. "Het is jarenlang een gewetensconflict geweest: zelf eet ik geen vlees, maar ik kweekte wel koeien voor hun vlees. Honderden koeien heb ik naar het slachthuis gestuurd." De man stond onder druk van zijn familie om het bedrijf van zijn vader verder te zetten. "Als je een boerderij erft, voelt het als je plicht om ermee door te gaan." Duidelijk geŽmotioneerd getuigt hij dat het hem zwaar viel om telkens twee tot drie jaar voor de dieren te zorgen, ze te leren kennen en ze vervolgens naar de slacht te sturen. "Het voelde als verraad."Mocht hij zijn koeien aan het slachthuis verkocht hebben, zou hem dat ruim 51.000 euro hebben opgeleverd. Maar hij verkoos ze een mooie oude dag te gunnen in een dierenasiel. Zijn boerderij wordt een kwekerij van biogroenten en gewassen. Het valt nog af te wachten of daar evenveel geld mee te verdienen valt als met de veeteelt, maar zijn geweten is wel mooi gezuiverd. "Ik hoop dat ze, eens aangekomen in het asiel, uit de vrachtwagen zullen komen en denken: 'Wow, we zijn op vakantie'."Het filmpje dat BBC News over Jay Wilde en zijn kudde koeien maakte, is al ruim drie miljoen keer bekeken.