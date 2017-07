Ontsnapte halfaap loopt door Amsterdam

Een taxichauffeur die dinsdagochtend vroeg nietsvermoedend op de Weesperstraat reed, wist niet wat hij zag toen plots een viervoeter de straat overstak. Het was gelijk duidelijk dat dit gestalte geen kat of hond was. Vermoedelijk is de voortvluchtige een Varecia rubra, oftewel een rode vari.'Ik moest vol op de rem', vertelt de taxichauffeur, die nadat hij van zijn schrik bekomen was, het diertje filmde ter hoogte van de Hogeschool van Amsterdam. Hoewel het wat weg heeft van een aap, ging het volgens de chauffeur zeker om een panda-achtige.Een woordvoerder van Artis wist echter vrij snel vast te stellen dat het ging om de rode vari, een halfaap uit Madagascar, die lid is van de Maki-familie.De halfaap op de Weesperstraat verstopte zich voor de camera en rende uiteindelijk een straat in. Niet lang daarna is hij gevangen. De vari heeft ongeveer 45 minuten gedoold in de binnenstad voordat dierverzorgers van Artis samen met de politie een eind maakten aan het avontuur.