Plussizemodel nagelt kwetsende man publiekelijk aan schandpaal

Het Amerikaanse plussize model Natalie Hage heeft een man die naast haar in een vliegtuig zat publiekelijk aan de schandpaal genageld wegens grove beledigingen over haar omvang. De man verstuurde met zijn smartphone kwetsende berichtjes over Hage en maakte stiekem foto's van zijn voluptueuze mede-passagier. De vrouw sprak de man aan op zijn fatshaming-gedrag en filmde de confrontatie.De video die Natalie Hage van het gesprek maakte is in korte tijd al meer dan een miljoen keer gezien. Uit de beelden wordt duidelijk hoe ver de man ging met zijn lasterlijke gedrag. Zo schreef hij: 'we komen door de grote vrouw naast mij bijna niet los van de grond', 'ik word zo ongeveer platgedrukt tegen het raampje' en 'hopelijk heeft ze geen Mexicaans gegeten'.Toen Natalie de geschreven beledigingen zag sprong ze uit haar vel. Op Instagram stelde ze na het incident dat ze extra had betaald voor een stoel bij de nooduitgang om meer ruimte te hebben. In die zetel, de middelste van drie, besloot ze zich zo klein mogelijk te maken om niemand tot last te zijn. Desondanks vond de buurman het volgens haar nodig haar stiekem te fotograferen en gemene teksten te sturen.Na de landing ging ze met de man in gesprek. ,,Lach je wel vaker om dikke mensen? Vind je dat leuk?", vroeg ze hem. De man verontschuldigde zich na enig aandringen voor zijn gedrag. Maar dat deed hij pas nadat Natalie wat meer over zichzelf had verteld. ,,Ik sport vijf keer per week en reis met dit vliegtuig naar een fotoshoot. Je weet niets over mij. Wat jij veronderstelt is gebaseerd op de grootte van mijn lichaam. En je doet me pijn met dergelijke berichten.''Volgens Natalie, zo schrijft ze in een uitgebreid epistel op Instagram, is dit de dagelijkse realiteit voor mensen die dik zijn. ,,Dat gebeurt niet alleen in een vliegtuig maar ook in de bus, wanneer je in de rij staat in de winkel, tijdens concerten of op internet. Ook al stoor je niemand, dan nog zullen er mensen zijn die je pijn willen doen. Het enige wat je kunt doen, is weten dat je niets hebt gedaan en verder gaan met je leven. Dat maakt me zowel woedend als erg verdrietig.''Na haar bericht wordt Natalie, die zich absoluut niet schaamt voor haar lijf, zo ongeveer bedolven onder de steunbetuigingen. En daar is het model erg dankbaar voor. ,,De liefde die ik heb mogen ontvangen is bijna onwerkelijk. Ik doe dit alleen om duidelijk te maken dat niemand het verdient om onbeduidend te zijn en om de benadrukken dat iedereen zich moet realiseren een stem te hebben.''