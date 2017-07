Rotterdamse gooit spullen uit woning na relatiebreuk

Een vrouw uit Rotterdam heeft zondagavond allerlei spullen van haar ex-vriend uit het raam van haar appartement gegooid. Volgens RTV Rijnmond kon ze het niet verkroppen dat haar partner een einde had gemaakt aan de relatie.Een paar meubels kwamen op auto's terecht die bij het pand voor de deur stonden.De vrouw gooide onder meer plasmaschermen, planten, tafels en schilderijen naar buiten. De vrouw zou daarna door de politie zijn meegenomen om af te koelen.De Van Speykstraat, waar de spullen op straat terechtkwamen, werd even afgesloten zodat de vuilophaaldienst de rommel kon opruimen. Van de inboedel van de ex van de vrouw is bijna niks meer over.