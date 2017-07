03-07-2017 09:24:31

De presentatoren zijn grappiger dan de DenenWant vanzelf moet je toch meelachen.Wij deden dat vroeger als tieners in de kerk: een uur lang giechelen. Want om de een of andere reden is het, als het niet gepast is en je probeert te stoppen met lachen, veel moelijker, bijna onmogelijk..