Verwarde Zweed in Lelystad denkt in Spanje te zijn

Een Zweed die over zijn hondje viel dacht in Spanje te zijn. Het gebeurde donderdagochtend in Lelystad.



De politie kreeg 's ochtends een melding van een oudere man die was gevallen op een fietspad. Op de plek des onheils zagen de agenten inderdaad een man op leeftijd. Hij dacht dat hij in Spanje was, maar bevond zich toch echt in de Lelystad. De agenten besloten de man mee te nemen naar het ziekenhuis om daar de zaak verder af te handelen.



De afkomst of de woonplaats van de Zweed was voor de agenten niet meteen duidelijk. Na een speurtocht door het politiesysteem kwam naar voren dat de Zweed de dag ervoor met zijn auto in een sloot was gereden. Daarbij weigerde hij alle hulp van hulpverleners.



De Zweed stond in het ziekenhuis zijn telefoon af. In de telefoonlijst stond het nummer van de zoon van de man. Toen hij de telefoon opnam, wisten de agenten niet dat hij zich in Parijs bevond. De zoon schrok van het verhaal en besloot zijn vader op te halen. Hij pakte de eerste trein vanuit de Franse hoofdstad naar het regenachtige Lelystad.



De hondje van de Zweed werd in de tussentijd even achtergelaten bij een hondenschool in Lelystad. 's Middags was de zoon in Nederland om zijn vader op te halen. Diezelfde middag werd de Zweed ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is daarna met zijn hond teruggegaan naar Zweden.

Hij had dus gewoon de verkeerde afslag genomen, en kwam ipv in Hemma in Lelystad terecht?!

De hondje van de Zweed werd in de tussentijd even achtergelaten bij een hondenschool in Lelystad.

Arm beest.

Hoop dat het maar heel even is, want anders krijgt die man die hond terug met kennelhoest en gedragsproblemen. Arm beest.Hoop dat het maar heel even is, want anders krijgt die man die hond terug met kennelhoest en gedragsproblemen.

