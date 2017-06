Pakketjes liften met lijnbus naar Ooij

OOIJ - Praktisch lege bussen die richting dorpen rijden, en bezorgdiensten die op en neer gaan voor een paar pakketjes. Dat moet efficiënter kunnen, dachten ze bij de provincie Gelderland en vervoerder Breng. Dus wordt er in de Ooijpolder geëxperimenteerd met lijnbussen die naast personen ook goederen meenemen.Binnenstadservice Nijmegen, dat zich inzet voor duurzame logistieke oplossingen in het centrum, verzamelt de pakketjes die richting de Ooijpolder moeten. De bezorgdiensten geven bij hen de goederen af, waarna ze worden gesorteerd en gebundeld. De Binnenstadservice zet ze vervolgens klaar op het centraal station in Nijmegen, waar de lijnen 80 en 82 vertrekken.,,Dat gaat niet om enorme volume’’, zegt Hendriks. ,,Denk aan zo'n 200 pakketjes per maand.’’ Die pakketjes gaan met een grote roltas of steekwagen aan boord van de bus, begeleid door twee medewerkers van zorginstelling Pluryn. ,,Voor hen is het zinvolle dagbesteding, en ze maken een leuk uitstapje richting Millingen.’’In Millingen is een lokaal depot – een Dorpshub – voor de pakketten ingericht, waar de inwoners hun bestelling op kunnen halen. De hub is elke dag open van 16.00 uur tot 20.00 uur.,,De meeste mensen fietsen of rijden na het werk gewoon even langs, ze vinden het fantastisch’’, zegt de projectleider. ,,En als pakketjes op een dag niet op zijn gehaald, dan maken wij om 20:00 uur nog even een rondje met de fiets om ze te bezorgen.’’Hendriks denkt dat het bundelen van goederen- en personenvervoer rendementsvoordelen van 8 tot 20 procent op kan leveren. "Denk aan de reductie van het totaal aantal gereden kilometers en de lagere hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt.’’ De proef loopt in ieder geval tot juli volgend jaar.