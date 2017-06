Na wolf nu ook eland gespot op de Veluwe

Vlakbij het Veluwse dorp Putten is dinsdagavond een eland tussen de koeien gespot.De bijzondere ontmoeting tussen de koeien en de eland vond plaats op een weiland voor het bedrijf Sauna Drome in het buitengebied van Putten. Het gaat hier waarschijnlijk om een Finse elandstier, maar waar hij precies vandaan komt, is onduidelijk.Na enkele minuten was hij weer vertrokken en liet hij de grasetende dames in verbijstering achter.