Blikken berglucht te koop

De Zuid-Koreaanse stad Hadong gaat blikken met frisse berglucht verkopen in apotheken door het hele land. Zuid-Koreanen kunnen zich hiermee wapenen tegen de toenemende luchtverontreiniging.



De gemeente heeft een Canadees bedrijf in de arm genomen en liet een fabriek bouwen in de bergen. Zo meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vandaag.



De fabriek is gelegen in de bossen, op 700 tot 800 meter boven de zeespiegel. Daar worden cilinders gevuld met 8 liter geperste lucht die afkomstig is van de berg Jiri. Voor omgerekend iets meer dan 11 euro kunnen de Koreanen met een speciaal masker vervolgens ongeveer 160 keer hun longen volzuigen.

Reacties

30-06-2017 08:17:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.612

OTindex: 2.520

En is die lucht ook gebakken?

30-06-2017 08:27:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.872

OTindex: 55.096

Quote:

Voor omgerekend iets meer dan 11 euro kunnen de Koreanen met een speciaal masker vervolgens ongeveer 160 keer hun longen volzuigen.



Om vervolgens weer gewoon de viezigheid te inhaleren.

