Levende kreeft van 9 kilo mag mee in vliegtuig

Een reiziger die via luchthaven Boston Logan vloog, checkte een levende kreeft van maar liefst 9 kilo in. Het luchthavenpersoneel keek vreemd op toen ze het gigantische beest tegenkwamen.Na een grondige check en een fotomoment mocht de kreeft zijn reis vervolgen. Het is namelijk niet verboden om levende kreeften in te checken, zolang deze op de juiste manier worden vervoerd. Dit exemplaar was wel een van de grootste die het luchthavenpersoneel ooit was tegengekomen.In het Amerikaanse New England komen veel kreeften voor. De dieren mogen levend in een doorzichtige, waterdichte doos worden vervoerd. Dat hoeft niet eens in het ruim; je mag een kreeft inchecken als handbagage. Wel wordt reizigers die van plan zijn een kreeft mee te nemen in de cabine gevraagd dit van tevoren even te melden bij het vliegveld.