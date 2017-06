Fles bubbels van Lidl even goed als peperdure champagne

Een glaasje bubbels hoeft niet altijd duur te zijn. Zo is de schuimwijn van budgetsupermarkt Lidl door een jury even goed bevonden als een fles champagne van maar liefst 56 euro.Op de International Wine & Spirits Competition werd de Crémant de Bourgogne Blanc NV van Lidl namelijk bekroond met een 'Silver Outstanding' award. Die prijs houdt in dat de champagne een score tussen de 86 en 89,9 kreeg. Daarmee scoort het budgetwijntje van rond de 7 euro even goed als de Veuve Clicquot 2008 Vintage champagne, die ruim 50 euro kost.Voor de competitie kunnen merken zichzelf opgeven. Vervolgens moeten vier flessen worden opgestuurd. Deze worden door een panel van minstens zeven mensen, uit een internationale jury van 400 experts uit 30 landen, blind getest gedurende een periode van zeven maanden.Het is dus zeker geen makkelijke opgave om een mooi cijfer te behalen. Lidl lukte dit dus wel met hun Crémant de Bourgogne Blanc NV. Volgens de jury is de schuimwijn 'droog maar toch rijk, met een intrigerend aroma van fruit en een goed gedefinieerde zuurheid'.