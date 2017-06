Tiener hangt 230 km kilometers onder bus

Meer dan 230 kilometer hing deze Marokkaanse jongen onder een bus voor zijn spectaculaire vlucht naar Spanje. De tiener bleef ongedeerd, alleen zijn witte hemdje was besmeurd.



De chauffeur van de touringcar met toeristen ruikt pas onraad als hij stopt op zijn eindbestemming in Sevilla. Hij hoort iets onder de bus, wanneer hij alle inzittenden laat uitstappen bij hun hotel. Hij gaat door zijn knieŽn om de onderkant te inspecteren en kan zijn ogen niet geloven: een jongen heeft zich verstopt onder het voertuig. Hij belt de politie, die samen met 'bomberosí, leden van de brandweer, de jongen uit zijn benarde positie haalt.



De tiener van wie de leeftijd nog moet worden vastgesteld, is slechts gekleed in een hemdje zonder mouwen en een lange broek. Het hemdje ziet zwart van de uitlaatgassen en het straatvuil. Waar hij vandaan komt? Uit Marokko. Het lijkt erop dat hij vanuit Tanger, meer dan 230 kilometer ten zuiden van Sevilla, aan de overkant van de Middellandse Zee, is meegelift.



Kort daarna zegt de jongen in vloeiend Frans dat hij al vanaf Tetouan onder de bus hing, dus nog eens 45 kilometer extra. Onderzoek in het ziekenhuis wijst uit dat de jongen niets heeft overgehouden aan de lange tocht van Marokko naar Spanje.

Onderzoek in het ziekenhuis wijst uit dat de jongen niets heeft overgehouden aan de lange tocht van Marokko naar Spanje.



Zelfs geen verblijfsvergunning??? Zelfs geen verblijfsvergunning???

: Hopelijk wel, ik gun het hem hoor Dat zal hij toch niet alleen met spierkracht gedaan hebben? Want dat lijkt me ondoenlijk.. @Mamsie : Hopelijk wel, ik gun het hem hoor

