Mannen opgesloten in snikhete geldwagen

Twee mannen hebben maandagmiddag enige tijd opgesloten gezeten in een geldwagen aan de Hoogstraat in het centrum van Montfoort. De deuren gingen om een onbekende reden niet meer open.Een speciale monteur is er inmiddels in geslaagd om de mannen te bevrijden. En dat is maar goed ook, want de temperatuur in de gesloten wagen liep snel op. Een van de twee mannen zat voorin de wagen, de andere achterin.De brandweer was ook aanwezig om de wagen door middel van waterstralen koel te houden. Voor noodgevallen stond er ook een ambulance.De mannen zijn inmiddels door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Er raakte niemand gewond.