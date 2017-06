Piloot vraagt passagiers om te bidden

De 359 passagiers van een vliegtuig van Air Asia hebben doodsangsten uitgestaan op hun vlucht van AustraliŽ naar MaleisiŽ door technische problemen. De piloot riep daarbij tot tweemaal toe op om net als hijzelf te bidden voor een goede afloop.



Het lukte de piloot uiteindelijk om het toestel veilig aan de grond te krijgen in Perth. De Airbus A330 was 75 minuten onderweg naar Kuala Lumpur in MaleisiŽ, toen een luide knal klonk en het toestel volgens passagiers hevig begon 'te schudden als een wasmachine'.



Vliegend op ťťn motor duurde de terugreis naar Perth twee uur. Aan het einde werden de inzittenden ook gevraagd om de 'brace-positie' voor noodlandingen in te nemen. Niemand raakte gewond, al kregen sommige passagiers het te kwaad toen ze eenmaal weer op de grond stonden.



Volgens de website News.com.au stellen de Australische autoriteiten een onderzoek in. Ze willen onder meer weten waarom de piloot niet op het dichtstbijzijnde geschikte vliegveld was geland, in plaats van helemaal terug te vliegen naar Perth.

Reacties

27-06-2017 15:07:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.583

OTindex: 2.513

Kennelijk heeft het bidden geholpen, want ze hebben het er allemaal levend afgebracht.

(Dan blijft natuurlijk de vraag waarom het in de meeste gevallen niet helpt.)

27-06-2017 15:28:26 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.502

OTindex: 26.291

Bidden helpt net zo goed tegen rampen als het neuriën van het Wilhelmus of het bonken met je hoofd tegen een betonnen muur. Het is louter toeval als er een gunstig effect lijkt te ontstaan.



De enige keer dat bidden wel helpt, is wanneer het de biddende mens weerhoudt van het plegen van stommiteiten, puur omdat hij op dat moment al aan het bidden is en geen andere dingen doet.

27-06-2017 15:36:15 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.277

OTindex: 27.016

@Sjaak :

als je het zo bekijkt, dan kan rustig nadenken ook helpen als je het zo bekijkt, dan kan rustig nadenken ook helpen

27-06-2017 15:45:35 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.502

OTindex: 26.291

@botte_bijl: Van rustig nadenken krijg je maar ideeën, die heel verkeerd kunnen uitpakken.

27-06-2017 16:31:31 Bezinner

Lid

WMRindex: 56

OTindex: 9

Bidden houdt je bezig en dan denk je niet aan wat er mogelijk komen gaat. Voorkomt mogelijk ook een algehele paniek in het toestel als je mazzel hebt. Dus in feite bezigheids- therapie...

