Auto vliegt over sloot

In het dorp Beesd in de gemeente Geldermalsen is zaterdagochtend vroeg een auto van de weg geraakt en over een sloot gevlogen. De wagen kwam daarna in een weiland tot stilstand.Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 6.30 uur op de Banweg. De exacte toedracht is niet bekend.