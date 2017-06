Politie brengt zoon naar doodzieke vader

Dat de politie waakzaam ťn dienstbaar is, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag duidelijk in Twello. Een inwoner van het dorp kreeg van agenten te horen dat zijn vader in kritieke toestand was opgenomen. Omdat de mogelijkheid om afscheid te nemen met de minuut kleiner werd, besloten de dienders de man met spoed naar het betreffende ziekenhuis in Enschede te brengen.



De twee agenten blikken op de Facebookpagina van de politie Voorst terug op die bewuste nacht. 'Na het wakker maken van meneer en het overbrengen van het bericht zochten wij opnieuw contact met het ziekenhuis. Helaas bleek de toestand van de patiŽnt verslechterd. Mijn collega en ik keken elkaar aan... ťťn blik was genoeg en de ideeŽn hetzelfde...'



De agenten wilden voorkomen dat de zoon naar het ziekenhuis zou racen om op tijd bij zijn vader te zijn en besloten hem daarom zelf te brengen. Nadat ze daarvoor toestemming hadden gekregen van de meldkamer, reden de twee 'met verhoogde snelheid' richting Enschede waar de man op tijd met zijn vader kon worden herenigd.



Nog diezelfde dag kregen de agenten van hun passagier te horen dat zijn vader de nacht was doorgekomen en dat zijn toestand - tegen alle medische verwachtingen in - nu enigszins stabiel is.

