Noren willen penisvormige rotsformatie herstellen

Noorse activisten willen dat een penisvormige rotsformatie in het zuiden van Noorwegen wordt hersteld. Joggers ontdekten gisteren dat de rotsformatie ernstig is beschadigd.In de rotsformatie, met de naam Trollpikken, zijn onder meer boorgaten gevonden. Experts denken daarom dat de steen met opzet is beschadigd.Volgens de actievoerders is er voor het herstel van de rots al bijna 10.000 euro ingezameld. Een activist zegt tegen de Noorse omroep NRK dat de Trollpikken "zal herrijzen".De dader of daders zijn nog niet gevonden. Voor de actie kan een celstraf van een jaar worden opgelegd.