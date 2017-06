Pauw Artis verhuist naar buren

Bewoners van de Plantage Muidergracht hebben geen probleem met de zaterdagochtend uit Artis ontsnapte pauw. 'Ik dacht, wat geweldig.'



De pauw zit maar een paar honderd meter van Artis vandaan en is dus niet ver weg van huis gegaan. Ook op zijn tijdelijke plek beweegt het dier niet veel. 'We hadden Artis al gebeld, maar zij konden hem niet pakken en zijn weer weggegaan. Toen zijn we later weer gaan kijken en toen zat hij er nog', zegt bewoonster Mieke Ronkema.



De dierentuin laat weten dat het de pauw nu even met rust laat. Het beest heeft wel vaker ontsnappingsdrang en daarom maken de verzorgers zich ook geen zorgen. Ronkema is wel fan van de pauw. 'Ik ben heel blij. Hij mag van mij blijven. Ik ben wel blij dat het geen tijger is, want dan kom ik niet buiten.'

