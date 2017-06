Mexicanen boos om tequilabier van Heineken

Een organisatie van Mexicaanse tequilaproducenten wil Heineken voor de rechter dagen. De bierbrouwer verkoopt al jarenlang Desperados, bier met een beetje tequila erin. Maar volgens de Consejo Regulador del Tequila (CRT) zit er helemaal geen tequila in Desperados.



"Of ze halen het woord tequila van het flesje, of ze stoppen er echt tequila in", zegt CRT-directeur Ramůn GonzŠlez tegen de Financial Times. "Doen ze dit niet dan gaan we Heineken voor de rechter slepen."



Heineken noemt Desperados bier met tequilasmaak. Hoeveel tequila erin zit, is onduidelijk en Heineken wil het ook niet zeggen. "Receptuur van onze producten geven we niet", aldus een woordvoerder.



Maar het zal niet veel zijn. Op de ingrediŽntenlijst staat namelijk als allerlaatste vernoemd: aroma (75% tequila). IngrediŽnten staan verplicht in volgorde van hoeveelheid, dus het is het kleinste ingrediŽnt van het bier.



Suiker staat hoger op de ingrediŽntenlijst en het suikergehalte, dat wel vermeld staat, is 2,2 gram per 100 milliliter. Er zit dus sowieso minder dan 2,2 gram tequila per 100 milliliter in.



"We produceren al twintig jaar Desperados en voldoen aan alle regels en labeling-vereisten", zegt de woordvoerder in reactie op de aantijgingen van de Mexicanen. "Het aroma dat we gebruiken bevat 75 procent tequila, die we kopen in Mexico van een van de leden van de CRT. Met het Desperados-merk promoten we tequila wereldwijd in 85 markten."



De Mexicanen zeggen dat uit onderzoek van CRT en een laboratorium in Madrid blijkt dat er echter geen tequila in zit. Tequila is een beschermde benaming in Mexico, net zoals champagne in Europa. De drank mag alleen tequila heten als die in bepaalde regio's van Mexico gemaakt is. En de EU en Mexico hebben de afspraak dat ze elkaars beschermde benamingen overnemen.



Volgens de Mexicaanse regels moet een drank minstens 25 procent tequila bevatten om op een etiket te mogen zeggen dat er tequila in zit. Ook moet de tequilaproducent genoemd worden. Desperados wordt in Mexico zelf niet verkocht.

