Ben je nogal vergeetachtig? Maakt niet uit, daar word je juist slimmer van

Altijd je sleutels kwijt of een verjaardag vergeten? Geen idee meer hoe de film heette die je gisteren keek? Dat is helemaal niet erg. Het maakt je alleen maar slimmer.



Het is helemaal niet de bedoeling dat ons geheugen functioneert als een soort videorecorder die alles registreert. Je hoort juist dingen te vergeten. Daardoor kun je beter beslissingen nemen, schrijven twee Canadese wetenschappers in vakblad Neuron op basis van nieuw onderzoek.



Hersenwetenschapper Dick Swaab legt uit: “Je brein wordt de hele dag door gebombardeerd met allerlei nutteloze informatie. Als je iedere dag zou onthouden wat je hebt ontbeten, dan zou dat zonde van de opslagruimte in je hoofd zijn.”



Swaab gaat verder: “Als je erg veel onthoudt, wordt het moeilijker voor je brein om belangrijke informatie terug te vinden.” Daarom filteren je hersenen alles wat er binnenkomt. Zo onthoud je vooral heel emotionele momenten, wanneer je bijvoorbeeld heel bang was of heel gelukkig.



“Tijdens je slaap wordt je harde schijf schoongemaakt en vergeet je de onbelangrijke dingen.” En daar word je slimmer van. “Als je snel een goede oplossing op problemen kunt vinden, ben je intelligent. En dat lukt je pas als je genoeg dingen vergeet.”

Ik voel me gelijk al veel slimmer, maar dat ben ik zometeen alweer vergeten

