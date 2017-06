Man rijdt met grasmaaier de sloot in

Een bestuurder van een grasmaaier is woensdagmiddag gewond geraakt toen hij met voertuig en al in een sloot was gevallen. Het ongeluk gebeurde op de Brede Steeg in 's-Heerenberg.



De man, die werkzaam is voor een hoveniersbedrijf, was bezig het gras langs de sloot te maaien. Toen hij te dicht bij de kant kwam, ging het mis.



Omstanders verleenden eerste hulp en hebben het slachtoffer uit de sloot getrokken. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De grasmaaier is later met een tractor uit de sloot gehaald. Hoe groot de schade aan het voertuig is, is niet bekend.



