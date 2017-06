Politie vist schoolklas uit de Rijn

De politie heeft vrijdagmiddag een groep van achttien kinderen uit het water van de Rijn in Arnhem gehaald. Het ging om een schoolklas die met zijn leerkracht verkoeling zocht in de rivier.



De ingreep volgde na een tip van een schipper, die de kinderen nabij de Stadsblokken tot borsthoogte in het water zag staan. De politie waarschuwde de juffrouw voor de gevaarlijke stroming in de Rijn. Er zou sprake zijn geweest van onwetendheid bij de vrouw, die de wijze raad opvolgde en haar klas naar de kant dirigeerde.



De overheid waarschuwt al de hele week volop voor de gevaarlijke situaties die ontstaan als mensen gaan zwemmen in de rivier. In rivieren zijn er langs de oevers verraderlijke stromingen en temperatuursverschillen. Door voorbij varende schepen kunnen er draaikolken ontstaan, die zelfs de meest geoefende zwemmers geen kans geven.



Door de droogte en lage waterstand zijn de rivieren bovendien een stuk smaller geworden, waardoor de schepen dicht langs de oevers varen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: