Exploderende slagroomspuit wordt Franse fitnessblogger fataal

Een Franse Instagram-bekendheid is om het leven gekomen door een ontploffende slagroomspuit. Volgens haar familie vloog het apparaat zo hard tegen haar borst aan dat ze een hartstilstand kreeg. Medische hulp mocht niet meer baten."Met groot verdriet maken we haar dood bekend", schrijft de familie in een Instagrampost. De 32-jarige Rebecca Burger was een lifestyleblogger met ruim 170.000 volgers. Ze hield haar fans wekelijks op de hoogte van haar reizen en fitnessprestaties.De treurende nabestaanden waarschuwen Burgers volgers. "Maak geen gebruik van deze apparaten! Tienduizenden defecte slagroomspuiten zijn nog steeds in omloop."In Frankrijk zijn vaker ernstige ongelukken gebeurd door exploderende slagroomspuiten. Met bijvoorbeeld gebroken tanden of zwaar oogletsel tot gevolg, schrijft het Franse consumentenmagazine 60 Millions. De na 2015 geproduceerde slagroomspuiten zouden veilig zijn, maar volgens het blad zijn nog tienduizenden gevaarlijke exemplaren in omloop."Hartverscheurend om iemand in de bloei van haar leven op deze manier te verliezen", reageert een fan van Burger op Instagram. De condoleances stromen binnen voor het bekende model.Een volger zegt dat zij ook het slachtoffer is geweest van een exploderende slagroomspuit, van hetzelfde merk. Ze raakte naar eigen zeggen ernstig gewond aan haar kaak. "Dit drama raakte me enorm, gecondoleerd."Het is onduidelijk om welk merk het precies gaat en of zulke slagroomspuiten ook hier verkocht zijn. In het verleden is in Nederland ook gewaarschuwd voor onveilige slagroomspuiten. Dat ging om spuiten van de Blokker, gekocht tussen oktober 2010 en april 2013.