Jongens schieten Thaise koning in zijn bil

Twee jongens (13 en 14 jaar) uit Duitsland hebben de Thaise koning in zijn bil geschoten met een speelgoedpistool. Koning Vajiralongkorn is niet gewond geraakt.



De koning, die vaak in Duitsland op vakantie gaat, fietste 's avonds een rondje door de buurt. De jongens hebben hem vanuit hun tuin of raam beschoten met een plastic kogel. De bodyguards van de koning waarschuwden de politie.



De politie heeft de jongens opgespoord. Waarschijnlijk krijgt de oudste een straf, de ander is daar te jong voor. In Thailand zou dat wel anders gaan. Daar staan hoge gevangenisstraffen op het beledigen van de koning.

Reacties

23-06-2017 10:20:50 venzje









Dus de koning moet nu even van bil?



Het verschil is natuurlijk dat in Thailand iedereen de koning kent en dat deze Duitse jongens ongetwijfeld geen flauw idee hadden wie die meneer was.

En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem ook (nog) niet zou herkennen als ik hem op straat tegenkwam. (Wat overigens niet eens ondenkbaar is, want de man schijnt nogal regelmatig in Europa te zijn. Een collega van me heeft hem al eens ontmoet in een Oostenrijks skioord.)

23-06-2017 10:41:40 Mamsie









Wat een geluk dat de Duitse politie die jongens gepakt heeft en niet de Thaise.

Natuurlijk verdienen die knullen straf, je schiet niet op mensen, maar niet naar Thaise maatstaven.

Stomme aktie van die knapen.

23-06-2017 10:55:17 SamuiAxe









De nieuwe Koning van Thailand brengt meer tijd buiten Thailand door dan in Thailand zelf, hoewel hij nu hij Koning is waarschijnlijk vaker en langer in Thailand zal moeten vertoeven.



Wat overigens niet in dit artikel vermeld werd is dat de Koning geen aanklacht heeft ingediend. Hier zijn dus gewoon de Duitse wetten en mores van kracht. Ik vermoed dat de oudste eenzelfde straf zal krijgen als wanneer hij een willekeurig ander persoon beschoten zou hebben.

23-06-2017 11:04:53 venzje









@SamuiAxe :

Ik vermoed dat de oudste eenzelfde straf zal krijgen als wanneer hij een willekeurig ander persoon beschoten zou hebben. QuoteIk vermoed dat de oudste eenzelfde straf zal krijgen als wanneer hij een willekeurig ander persoon beschoten zou hebben. Daar ga ik vanuit. Duitsland staat niet echt bekend om klassenjustitie.

23-06-2017 12:22:55 SamuiAxe









@venzje : Thailand ook niet.. Daar hebben ze corrupte justitie

