Oostenrijks sneeuwdepot in brand door bliksem

Bij het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel heeft brand gewoed in een sneeuwdepot. Na een blikseminslag vloog woensdagmorgen vroeg het isolatiemateriaal rondom de sneeuw in lichterlaaie.In de opslag op circa 1750 meter hoogte wordt tijdens de zomer sneeuw bewaard zodat het skigebied in het najaar eerder open kan.Het kostte dertig brandweerlieden zo'n twee uur voordat de brand op de berg Hahnenkamm was geblust. Het is nog niet duidelijk hoeveel sneeuw er door de brand is gesmolten.