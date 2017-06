Franse buschauffeurs gaan uit protest in een rokje aan het werk

Ze willen in een korte broek werken als het snikheet is. Maar de directie staat dat niet toe. Daarom dragen zes chauffeurs in het Franse Nantes dinsdag uit protest een rokje. Dat is namelijk niet verboden in de reglementen.Ze eisen op deze manier het recht op om een korte broek te dragen bij temperaturen boven de 30 graden. "Als het zo heet is, wordt het wel 50 graden achter onze voorruit en omdat we geen airco hebben in de bussen is dat ondragelijk. Het is een vorm van discriminatie, want onze vrouwelijke collega's mogen gewoon in een rokje achter het stuur", legt woordvoerder Gabriel Magner uit.